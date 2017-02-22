На дочернем предприятии КАМАЗа нехватка рабочих кадров

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22 февраля в 15:15
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.

22 февраля в 13:25
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.

22 февраля в 11:47
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.

22 февраля в 10:07
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.

22 февраля в 09:37
Новый мост через Волгу построят под Казанью
Новый мост через Волгу построят под Казанью

Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.

22 февраля в 09:33
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.

22 февраля в 09:16
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

22 февраля в 08:53
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии

Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.

22 февраля в 08:35
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.

22 февраля в 08:27
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной

Семейная пара пригласила в гости знакомого - разнообразить сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
22 февраля 2017г. 16:45

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Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 15:18
Рубрика: Вечерка On-Line

На дочернем предприятии КАМАЗа нехватка рабочих кадров

На дочернем предприятии КАМАЗа нехватка рабочих кадров

Проблему с нехваткой кадров на Туймазинском заводе автобетоновозов, дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, обозначили в ходе зонального совещания «Профориентация обучающихся – запросы современности».

Директор по персоналу «ТЗА» Элина Красильникова рассказала о старении производственного и инженерного персонала, несмотря на то, что молодые специалисты получают на заводе зарплату в размере от 20 тысяч рублей.

«Мы столкнулись с проблемой смены поколений. Средний возраст работников производства растет. Абитуриенты часто ищут новые возможности в более крупных городах, не подозревая о том, что «в соседнем дворе» он может получить хорошее образование и гарантированную работу с достойным заработком и перспективой, – отметила она. – Считаю, что можно повлиять на эту ситуацию. Мы открываем свои двери для экскурсий и встреч, чтобы школьники, студенты, родители, партнеры увидели, какую силу имеет завод в их родном городе и республике».

В результате, «ТЗА» и участники совещания подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут организованы мероприятия, направленные на проведение профориентационных инициатив и повышение престижа рабочих профессий.

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Комментарии:


. 21.02.2017 21:03

Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как руководство это делать не хочет поэтому получите.

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