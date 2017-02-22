На дочернем предприятии КАМАЗа нехватка рабочих кадров

Проблему с нехваткой кадров на Туймазинском заводе автобетоновозов, дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, обозначили в ходе зонального совещания «Профориентация обучающихся – запросы современности».
Директор по персоналу «ТЗА» Элина Красильникова рассказала о старении производственного и инженерного персонала, несмотря на то, что молодые специалисты получают на заводе зарплату в размере от 20 тысяч рублей.
«Мы столкнулись с проблемой смены поколений. Средний возраст работников производства растет. Абитуриенты часто ищут новые возможности в более крупных городах, не подозревая о том, что «в соседнем дворе» он может получить хорошее образование и гарантированную работу с достойным заработком и перспективой, – отметила она. – Считаю, что можно повлиять на эту ситуацию. Мы открываем свои двери для экскурсий и встреч, чтобы школьники, студенты, родители, партнеры увидели, какую силу имеет завод в их родном городе и республике».
В результате, «ТЗА» и участники совещания подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут организованы мероприятия, направленные на проведение профориентационных инициатив и повышение престижа рабочих профессий.
Комментарии посетителей
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Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
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