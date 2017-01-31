На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

В этом году приборов фото- и видеофиксации на дорогах Татарстана станет меньше, сообщил ИА «Татар-информ» начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

«Раньше приборы фото- и видеофиксации работали на одну полосу, а новые приборы контролируют всю ширину дороги, пусть они и дороже, но эффективнее. У нас будет сокращаться количество приборов на дорогах, мы будем идти в сторону улучшения их качества», – отметил главный госавтоинспектор РТ.

К слову, по данным УГИБДД МВД по РТ, сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер: 785 из них стационарные, 285 – передвижные, 20 – мобильные.