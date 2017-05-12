На горячую линию по правам детей на дошкольное образование в РТ поступило 37 обращений

В Казани подвели итоги работы «горячей линии» по вопросам реализации прав детей на дошкольное образование. Она была организованна 5 мая в в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Как сообщается на сайте Аппарата, всего поступило 37 обращений граждан по вопросам реализации прав детей на дошкольное образование, в том числе 33 обращения граждан (89,2%), проживающих в Казани, по одному обращению поступило от граждан Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Пестречинского муниципального района.

Наибольшее количество обращений (54%) касались вопросов зачисления в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 лет, вопросы зачисления детей в детские сады в возрасте до 3 лет (ясельные группы) содержались в 22% обращений.

В 11% обращениях граждан содержались вопросы оплаты за услуги, предоставляемые дошкольными образовательными организациями, правомерности взимания абонентской платы.

Еще 11% обращений касались вопросов организации учебно-воспитательного процесса, одно обращение - вопросов организации питания в детских садах.

По всем вопросам были даны соответствующие консультации, по отдельным обращениям граждан направлены запросы в органы местного самоуправления.