На границе с Башкирией и Татарстана развернули 25 грузовиков с мясом и молоком

Татарстанские ветеринары в настоящее время контролируют ввоз башкирских мясомолочных продуктов, а также кормов для животных, все подозрительные автомобили дезинфицируют спецрастворами, об этом рассказал государственный инспектор альметьевского территориального отдела Главного управления ветеринарии РТ Евгений Мишульняк.
Пост инспектора находится на 3-м километре дороги Уруссу-Октябрьский Ютазинского района РТ, на самой границе двух республик, которая в этом месте проходит вдоль реки Ик — естественного природного барьера. По словам Евгения Мишульняка, на этом посту проверяются все машины, пересекшие мост через реку. Неподалеку от ветеринаров находятся сотрудники ДПС, которые работают совместно с ними, а также спецмашина с дезинфицирующим раствором.
«Проводятся карантинные мероприятия по предотвращению занесения ящура в нашу республику. За эти сутки развернули 25 машин, проверено уже более 1000 автомобилей. Осмотру подвергаются абсолютно все автомобили, разворачиваем те из них, которые перевозят мясную и молочную продукцию, корма. За 4 дня было обнаружено более 80 кг мяса и более 120 литров молока — все это было возвращено обратно. Это касается не только говядины, баранины или свинины, но и курицы», — рассказал государственный инспектор.
Также он отметил, что такие посты появились здесь в конце прошлой недели и продлятся еще как минимум 2 недели.
«Если в машине есть животные или корма для них, то после этого обязательно проводится санобработка автомобиля. Такие мероприятия проводятся до 21 дня с момента последней фиксации случая заболевания, они начались 3 дня назад, в прошлую пятницу», — заключил Евгений Мишульняк, пишет ИА "Татар Информ".
Напомним, в Башкирии был объявлен карантин из-за вспышки ящура.
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
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