На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы

Камазовцы будут носить более натуральную спецодежду: в ткани корпоративной рабочей формы будет больше хлопка, чем раньше.

По результатам обращений сотрудников центром непроизводственных закупок совместно с профкомом компании принято решение о замене спецодежды из ткани «Багира» (хлопок пополам с синтетикой) на ткань с составом 80% хлопка + 20% синтетики. Решение было озвучено на внеочередной профсоюзной конференции «КАМАЗа», пишут "Вести Камаза".