На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы

|18 августа в 08:07
Прокуратура города просит родителей не оставлять своих малолетних детей без надлежащего контроля.
|17 августа в 16:41
- Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента, - заявил Адель Вафин.
|17 августа в 15:12
Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.
|17 августа в 14:37
В ткани корпоративной рабочей формы заводчан будет больше хлопка, чем раньше.
|17 августа в 14:25
Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов призвали предпринимателей не реагировать на слухи.
|17 августа в 13:57
На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.
|17 августа в 12:19
Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.
|17 августа в 11:33
Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.
|17 августа в 10:33
Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.
|17 августа в 10:04
Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.
Комментарии посетителей
А в Челнах штаб-квартира отель Татарстан и “европосёлок” Маленькая Страна ??? :))
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...
Если анализировать данный конкретный случай - у Мингалимова Рузиля не только с сарказмом, но и с логикой всё...
А почему Раушан Валиуллин до сих пор работает в школе? Какие оценки он ставит ученикам, которые не разделяют...
Ох, только бумагу портить.
А как наказал то 4 министров?
Кое-кто давно тратил деньги уже на чужих дочерей. Не всё так однозначно и с врачом, и с бабаем, которого он...
Так ведь у нас так и делается - полистал законодательство и решил, что всё знаешь, всё понимаешь, значит, ...
Например, в Германии правила содержания животных соблюдаются очень строго. Стоило женщине привезти свою...
Перед тем, как усаживаться в депутатское кресло, неплохо бы и законодательство полистать. Молодец,...
Стоимость морального ущерба составила 300 т.р. Столько оценили загубленную жизнь доктора. Оплати такую сумму...
Причем тут Европа? Вам, похоже, приходилось наблюдать и в Челнах собачника с совочком и пакетиком? Крупно...
И арбуз, и дыню надо обязательно тщательно помыть с мылом под проточной водой. Дыню нельзя хранить. Если не...
в Европе собак водят на поводке и разрешено даже заходить в магазины,рестораны и дома для престарелых.В...
....Полностью возместил материальный ущерб? Ну и почём нынче убить врача чтоб остаться на свободе с...
Социально опасного деда на свободу? Совсем с ума сошли.
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...