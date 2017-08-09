На «КАМАЗе» подвели итоги июля

В июле производство и службы продаж ПАО «КАМАЗ» завершили свою работу по выпуску основных видов продукции, по итогам семи месяцев по-прежнему идет опережение бизнес-плана, передает пресс-служба исполкома города.
За месяц изготовлено 3 889 машкомплектов (в июле прошлого года - 3393), а всего с начала года – 20 433 единиц (АППГ - 16843).
В июле завод двигателей и совместное предприятие «КАММИНЗ КАМА» выпустили и отгрузили своим потребителям более 3 600 двигателей и силовых агрегатов, с начала года – почти 19 тысяч. Потребители «КАМАЗа» получат запасных частей, изготовленных за первые 7 месяцев года, на сумму более 13,4 млрд. рублей (за месяц – более 1,8 млрд. руб.). Продукции диверсификации в июле выпущено на 600 млн. руб., с начала года – на 3,93 млрд.
В понедельник, седьмого августа, большинство сотрудников «КАМАЗа» ушли в двухнедельный корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится до 20 августа. За четыре первых августовских дня камазовцы успели собрать чуть более 600 автомобилей. После выхода из отпуска им придётся активно поработать, чтобы произвести до конца месяца необходимые по плану ещё 1,5 тыс. грузовиков.
По данным Департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ», регистрации грузовиков КАМАЗ по итогам 6 мес. 2017 г. в России составили 12,0 тыс. штук (+20% к АППГ). «КАМАЗ» сохраняет лидирующую позицию на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 т с долей 49%,Ю сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".
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