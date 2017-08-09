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09 августа в 16:50
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»

Мероприятие организовано Историко-краеведческим музеем и приурочено ко Дню города.

09 августа в 16:37
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба

Клуб «Андерграунд», расположенный на улице Раскольникова, закроют до устранения нарушений пожарной безопасности.

09 августа в 16:26
Футбольный клуб «КАМАЗ» выпустил проморолик в стиле Гая Ричи (ВИДЕО)

18 августа 2017, в 18.30 состоится «Дерби соседей» или «Татарстанское дерби» в рамках 5 тура ПФЛ.

09 августа в 16:17
В Челнах на учете стоят 14 подростков, которые осуждены, но находятся на свободе
В Челнах на учете стоят 14 подростков, которые осуждены, но находятся на свободе

В городе обсудили вопросы учета и мониторинга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

09 августа в 15:15
На «КАМАЗе» подвели итоги июля
На «КАМАЗе» подвели итоги июля

По итогам семи месяцев по-прежнему идет опережение бизнес-плана.

09 августа в 11:42
В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение
В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение

12 августа в период с 14:00 до 19:00 будет ограничено движение на двух проспектах города.

09 августа в 11:16
Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах
Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах

В декабре 2017 года завершает свою деятельность Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в России.

09 августа в 10:17
Роспотребнадзор попросил органы здравоохранения Турции отчитаться об эпидемситуации
Роспотребнадзор попросил органы здравоохранения Турции отчитаться об эпидемситуации

Связано это с участившимися жалобами туристов. До настоящего времени ответ на запрос не был предоставлен.

09 августа в 09:04
Гринпис назвал туалетную бумагу из Челнов одной из самых экологичных
Гринпис назвал туалетную бумагу из Челнов одной из самых экологичных

Специалисты Гринпис составили список экологичных производителей туалетной бумаги, и тех, кто использует первичную целлюлозу.

09 августа в 08:02
На День строителя челнинцев бесплатно будут возить автобусы
На День строителя челнинцев бесплатно будут возить автобусы

Автобусы стартуют с остановки «ДК Энергетик»  периодичностью в пятнадцать минут.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
09 августа 2017г. 22:59

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 15:15
Рубрика: Вечерка On-Line

На «КАМАЗе» подвели итоги июля

На «КАМАЗе» подвели итоги июля

В июле производство и службы продаж ПАО «КАМАЗ» завершили свою работу по выпуску основных видов продукции, по итогам семи месяцев по-прежнему идет опережение бизнес-плана, передает пресс-служба исполкома города.

За месяц изготовлено 3 889 машкомплектов (в июле прошлого года - 3393), а всего с начала года – 20 433 единиц (АППГ - 16843).

В июле завод двигателей и совместное предприятие «КАММИНЗ КАМА» выпустили и отгрузили своим потребителям более 3 600 двигателей и силовых агрегатов, с начала года – почти 19 тысяч. Потребители «КАМАЗа» получат запасных частей, изготовленных за первые 7 месяцев года, на сумму более 13,4 млрд. рублей (за месяц – более 1,8 млрд. руб.). Продукции диверсификации в июле выпущено на 600 млн. руб., с начала года – на 3,93 млрд.

В понедельник, седьмого августа, большинство сотрудников «КАМАЗа» ушли в двухнедельный корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится до 20 августа. За четыре первых августовских дня камазовцы успели собрать чуть более 600 автомобилей. После выхода из отпуска им придётся активно поработать, чтобы произвести до конца месяца необходимые по плану ещё 1,5 тыс. грузовиков.

По данным Департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ», регистрации грузовиков КАМАЗ по итогам 6 мес. 2017 г. в России составили 12,0 тыс. штук (+20% к АППГ).  «КАМАЗ» сохраняет лидирующую позицию на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 т с долей 49%,Ю сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

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