На «Камазе» появились африканцы в корпоративной спецодежде

На заводы «Камаза» прибыли первые темнокожие рабочие — такое предположение высказали сотрудники компании, заметившие в цехах на этой неделе африканцев в корпоративной спецодежде, пишет газета предприятия.

Иностранцев видели сначала на прессово-рамном заводе, затем на автомобильном. Выяснилось, что на «Камаз» прибыла делегация из Сенегала — рыбопромышленники Африки решили присмотреться к челнинской технике. Доходы от обработки сельхозпродукции и рыбы составляют значительную часть экономики страны. В корпоративную униформу гостей одели из-за морозов. Средняя температура в Сенегале в январе составляет 23 градуса тепла.

Будущие партнеры также посетили базу гоночной команды «Камаз-мастер», камский индустриальный парк «Мастер» и гендирекцию компании. Гости пробудут в Челнах до 20 февраля. Кроме производственных площадей им покажут Елабугу.