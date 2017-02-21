На «Камазе» появились африканцы в корпоративной спецодежде

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21 февраля в 08:31
Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников
Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников

Проблемы с осанкой и зрением возникают у детей из-за устаревшей мебели и недостаточной освещенности помещений в учебных заведениях города.

21 февраля в 08:23
«Белые медведи» из Челнов стали победителями турнира по хоккею
«Белые медведи» из Челнов стали победителями турнира по хоккею

Второе место заняла команда «Юность», третье – команда «Исток».

21 февраля в 08:12
Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией
Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией

В письме за подписью сити-менеджера Рината Абдуллина исполком сообщает, что в настоящее время в городе отсутствуют свободные помещения муниципальной собственности.
20 февраля в 16:47
В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком
В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком

Мальчик в возрасте 1 года был доставлен в шоковый зал БСМП в 14.51 часов 19 февраля. Сейчас ребенок в состоянии комы находится в КДМЦ под наблюдением врачей.
20 февраля в 16:33
Рособрнадзор лишил аккредитации челнинский педуниверситет
Рособрнадзор лишил аккредитации челнинский педуниверситет

Рособрнадзор сообщил о лишении госаккредитации Набережночелнинского государственного педагогического университета. Вуз не сможет выдавать дипломы по дисциплине «Экономика и управление (бакалавриат)».
20 февраля в 12:57
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводит опрос среди горожан
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводит опрос среди горожан

Челнинцам предлагают оценить качество холодной воды.

20 февраля в 12:27
Экс-председателя правления БТА-Казань на три года отправили в колонию
Экс-председателя правления БТА-Казань на три года отправили в колонию

Из-за неумелой брокерской деятельности, 44-летний Руслан Алимов потерял вклады на сумму 1,6 млрд рублей.

20 февраля в 11:50
В Челнах отпразднуют Масленицу
В Челнах отпразднуют Масленицу

Это неделя вкусной пищи и кулачных боев, после которой у православных начинается Великий пост.

20 февраля в 10:25
66% бюджета Челнов ушло на зарплаты
66% бюджета Челнов ушло на зарплаты

При этом, собственные доходы города составляют лишь половину казны, остальные расходы - за счет дотаций.

20 февраля в 10:15
В Челнах пройдет “Парад Отцов”
В Челнах пройдет “Парад Отцов”

В нем примут участие папы, прошедшие обучение в рамках «Родительского университета» по курсу «Отцовский спецназ».


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
21 февраля 2017г. 09:55

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в 08:37
Рубрика: Вечерка On-Line

На «Камазе» появились африканцы в корпоративной спецодежде

На «Камазе» появились африканцы в корпоративной спецодежде

На заводы «Камаза» прибыли первые темнокожие рабочие — такое предположение высказали сотрудники компании, заметившие в цехах на этой неделе африканцев в корпоративной спецодежде, пишет газета предприятия.

Иностранцев видели сначала на прессово-рамном заводе, затем на автомобильном. Выяснилось, что на «Камаз» прибыла делегация из Сенегала — рыбопромышленники Африки решили присмотреться к челнинской технике. Доходы от обработки сельхозпродукции и рыбы составляют значительную часть экономики страны. В корпоративную униформу гостей одели из-за морозов. Средняя температура в Сенегале в январе составляет 23 градуса тепла.

Будущие партнеры также посетили базу гоночной команды «Камаз-мастер», камский индустриальный парк «Мастер» и гендирекцию компании. Гости пробудут в Челнах до 20 февраля. Кроме производственных площадей им покажут Елабугу.

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