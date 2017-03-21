На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора

В ПАО «КАМАЗ» подведены итоги традиционного ежегодного конкурса по изобретательству и рационализаторству.
Кандидатуры рассматривались рабочей группой под руководством начальника бюро патентно-лицензионной и изобретательской работы НТЦ Ильгаметдина Бурганова, а Комитет по изобретательству и рационализации подвёл итоги по всем престижным номинациям. В результате, «Лучшим изобретателем года» стал начальник КБ подвесок и осей НТЦ Айдар Зиятдинов, подавший в прошлом году 14 заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. «Лучшим рационализатором-2016» признан замначальника отдела материально-технического обеспечения завода двигателей Ренат Гимадиев. Он подал 23 технических идеи, и 17 из них уже работают. Экономический эффект от их внедрения – свыше 5,3 млн. рублей.
Три самых лучших изобретения года внедрены на литейном заводе. Первое место жюри присудило устройству для охлаждения литейных форм, второе место – у полуавтомата для зачистки отливок деталей типа крышки подшипника, третье место завоевала ручная универсальная тележка для транспортировки мелких грузов. В конкурсе на лучшее рацпредложение года победил генератор для двигателя «Евро-4», сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".
Всего в 2016 году в производстве было использовано более 1500 объектов изобретательства и рационализаторства. Самое большое число охранных документов – 59 – получили работники блока развития. Самую большую сумму экономии от использования объектов промышленной собственности и рацпредложений среди заводов «КАМАЗа» продемонстрировал завод двигателей – свыше 222 млн. рублей.
Комментарии посетителей
Значит СПУРТ банк скоро тоже накроется. А жаль приятно было с ним работать, без проблем.
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...