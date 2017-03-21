На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора

В ПАО «КАМАЗ» подведены итоги традиционного ежегодного конкурса по изобретательству и рационализаторству.

Кандидатуры рассматривались рабочей группой под руководством начальника бюро патентно-лицензионной и изобретательской работы НТЦ Ильгаметдина Бурганова, а Комитет по изобретательству и рационализации подвёл итоги по всем престижным номинациям. В результате, «Лучшим изобретателем года» стал начальник КБ подвесок и осей НТЦ Айдар Зиятдинов, подавший в прошлом году 14 заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. «Лучшим рационализатором-2016» признан замначальника отдела материально-технического обеспечения завода двигателей Ренат Гимадиев. Он подал 23 технических идеи, и 17 из них уже работают. Экономический эффект от их внедрения – свыше 5,3 млн. рублей.

Три самых лучших изобретения года внедрены на литейном заводе. Первое место жюри присудило устройству для охлаждения литейных форм, второе место – у полуавтомата для зачистки отливок деталей типа крышки подшипника, третье место завоевала ручная универсальная тележка для транспортировки мелких грузов. В конкурсе на лучшее рацпредложение года победил генератор для двигателя «Евро-4», сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

Всего в 2016 году в производстве было использовано более 1500 объектов изобретательства и рационализаторства. Самое большое число охранных документов – 59 – получили работники блока развития. Самую большую сумму экономии от использования объектов промышленной собственности и рацпредложений среди заводов «КАМАЗа» продемонстрировал завод двигателей – свыше 222 млн. рублей.