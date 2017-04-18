На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Лодка с людьми перевернулась на Каме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Вчера в 17.44 на единый номер вызова экстренных служб 112 очевидцы сообщили о том, что на Каме в ста метрах от берега возле села Бетьки Тукаевского района перевернулась самодельная лодка, на борту которой находились пять человек – четверо мужчин и одна женщина.

На место выехала оперативная группа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту прибытия спасателей двоих мужчин – 31 года и 28 лет, а также 25-летнюю женщину вытащили очевидцы.

Как выяснилось, компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась. Люди оказались в воде и начали звать на помощь.

Очевидцы обратились за помощью к местному жителю, у которого есть лодка с мотором. Хозяин лодки и еще один мужчина доехали до тонущих и спасли двух мужчин и женщину. На берегу передали их медикам.

Медики оказали им первую помощь и приняли решение госпитализировать всех троих в БСМП Набережных Челнов.

Еще двоих мужчин – 26 лет и 43 лет сразу найти не удалось. Предположительно они утонули.

В настоящее время поиски двоих пропавших ведут оперативники Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели ЗПСО №6, инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и медики. На месте работают порядка 30 человек и 10 единиц техники.

Поиски осложняет сильный ветер, высокие волны, быстрое течение и большое количество мусора.

По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил поведения на водных объектах.

Между тем, пресс-служба ГУ МЧС России по РТ напоминает – выезд на воду на маломерных судах до начала навигации запрещён! На людях, выехавших сегодня на воду в нарушение запрета, не было даже спасательных жилетов. По предварительным данным, на лодке они поехали кататься после пьяного застолья. К слову, температура воды в это время прогрелась только до 3-4 градусов.