На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Лодка с людьми перевернулась на Каме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Вчера в 17.44 на единый номер вызова экстренных служб 112 очевидцы сообщили о том, что на Каме в ста метрах от берега возле села Бетьки Тукаевского района перевернулась самодельная лодка, на борту которой находились пять человек – четверо мужчин и одна женщина.
На место выехала оперативная группа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту прибытия спасателей двоих мужчин – 31 года и 28 лет, а также 25-летнюю женщину вытащили очевидцы.
Как выяснилось, компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась. Люди оказались в воде и начали звать на помощь.
Очевидцы обратились за помощью к местному жителю, у которого есть лодка с мотором. Хозяин лодки и еще один мужчина доехали до тонущих и спасли двух мужчин и женщину. На берегу передали их медикам.
Медики оказали им первую помощь и приняли решение госпитализировать всех троих в БСМП Набережных Челнов.
Еще двоих мужчин – 26 лет и 43 лет сразу найти не удалось. Предположительно они утонули.
В настоящее время поиски двоих пропавших ведут оперативники Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели ЗПСО №6, инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и медики. На месте работают порядка 30 человек и 10 единиц техники.
Поиски осложняет сильный ветер, высокие волны, быстрое течение и большое количество мусора.
По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил поведения на водных объектах.
Между тем, пресс-служба ГУ МЧС России по РТ напоминает – выезд на воду на маломерных судах до начала навигации запрещён! На людях, выехавших сегодня на воду в нарушение запрета, не было даже спасательных жилетов. По предварительным данным, на лодке они поехали кататься после пьяного застолья. К слову, температура воды в это время прогрелась только до 3-4 градусов.
Комментарии посетителей
Например, красивые имена при переводе на русский язык пишут как Резина, Зухра, Зубаржэт, Булэк, Иркэ,Зирак,...
Обратила внимание, что и на русском, и на татарском языках ФИО написаны без изменений. А в школе, на тетрадках...
1. Многие состоятельные мужчины успевают развестись не по одному-два раза, и каждый раз женятся на более...
И много таких бизнесменов со стареющими женами? И многие из них захотят заменить свою жену глупой...
Дружинников должно быть видно по повязке дружинников. Если повязок не видно, то значит, дружинников на...
Детей не проведешь! Они сейчас большую часть времени проводят в Интернете, читают, кто какие декларации о...
И чем раньше учащийся познакомится с реалями производства и его процесса, тем ОСОЗНАННЕЕ точнее и тверже...
Такое мероприятие просто необходимо внести в обязательном порядке в программу по профориентации и не...
“Кухня”,то есть ваши сделки на биржу не выводятся.Ваши пройгрыши это их маржа.
Лучше бы примерные меню питания расписали. Это было бы лучший совет. А считать белки, жиры и углеводы сложная...
Совет, может, и хороший и правильный, только вот я не знаю, где эти белки, жиры и углеводы продают. Я в...
Может для начала власти начнут платить правильную пенсию и только потом уже будут учить стариков, как им...
О каком оборудовании идёт речь? Специалисты установили... Эти специалисты - сотрудники коммерческих...
А органы соцопеки затем и созданы, чтобы помогать. И они этим и занимаются. Но всегда ли можно помочь...
Хотел спросить - и сколько за рекламу заплатили. Но увидел, что так и написано - На правах рекламы.
В детдомах детям хуже, чем в семьях, там невыносимые условия. Нужно помогать проблемным семьям, а не...
Бред пишите, у вас бы ребенка забрали, по другому бы взвыли. Небось сам алиментщик, вот и не нужно дети, а...
задолбали эти тетки, сующие свой нос куда не надо. Следи за своими детьми, их воспитывай, нет нужно свои пять...
Так и мы 3 года его с хорошей стороны знали, пока он нас обирать не начал, вести стройку 2 очереди за счёт денег...
я Чулакова знаю только с хорошей стороны, знаю он строительство церкви спонсировал православной даже в...