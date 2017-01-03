На Каме в Татарстане спасли рыбака

|03 января в 16:54
В его совершении подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.
|03 января в 16:27
В таком состоянии он собирался перевезти 17 пассажиров из Казани в Кайбицы. Людей пришлось пересадить в другой транспорт.
|03 января в 15:53
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования государственному советнику
|03 января в 12:47
Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.
|03 января в 10:59
Молодой водитель после смертельного ДТП скрылся с места происшествия.
|03 января в 10:06
По словам продюсера картины «Семейные хлопоты», Ассоциация продюсеров кино и телевидения предложила ему выкупить сценарий и сделать свой ремейк истории.
|03 января в 09:22
Первым же с результатом 30 минут финишировал чешский экипаж Мартина Коломи на Tatra.
|02 января в 13:51
Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.
|02 января в 13:37
Уже внедрена единая форма уведомления об организованной перевозке групп детей. Она должна быть предоставлена в двух экземплярах на утверждение в районное подразделение ГИБДД.
|02 января в 11:59
Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург. Столкнулись три автомобиля Renault, Kia и «Ваз-2110». Прибывшие спасатели пересадили в оперативный автомобиль замерзающих людей.
Комментарии посетителей
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