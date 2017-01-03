На Каме в Татарстане спасли рыбака

Накануне в 16 часов 15 минут на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алексеевском районе поступила информация о пропаже 23-летнего парня, который отправился на рыбалку и перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №3 нашли заблудившегося рыбака через 1 час 10 минут после поступления сигнала о его пропаже. Он был найден живым и невредимым на расстоянии 4,7 км от грузового причала населенного пункта Мурзиха. Спасатели доставили заблудившегося на Каме рыбака на берег.