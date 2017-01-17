На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей

В результате авиакастрофы под Бишкеком разрушены 32 дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Киргизии Чынгыза Эсенгул Уулу.

Сегодня утром под Бишкеком разбился грузовой «Боинг 747» турецких авиалиний. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли 30 человек, в числе которых шестеро детей, и четыре члена экипажа.

Восемь человек госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии. Пилот самолета скончался на месте происшествия.