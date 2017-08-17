В офисе Татфондбанка откроют музей

Создатели корпорации развлечений «Big-Funny» собираются открыть центре Казани музей удивительных экспонатов «Веришь или нет», пишет "Казанский репортер".

Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, в новом музее казанцы и гости столицы смогут увидеть «уникальные и удивительные экспонаты со всех уголков планеты, которые поражают, развлекают, развивают и даже шокируют».

Но поражаться и развлекаться можно начать уже сейчас - музей будет находиться на месте одного из офисов Татфондбанка, главу которого подозревают в выводе 4,5 миллиардов рублей через семейный кипрский офшор.