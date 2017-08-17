В офисе Татфондбанка откроют музей

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17 августа в 13:57
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

17 августа в 12:19
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.

17 августа в 10:01
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Стражам порядка пришлось выехать за подозреваемой в Тамбовскую область. Задержание произошло прямо в поезде.

17 августа в 09:03
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”

Суд признал Сергея Изотова виновным в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести.

17 августа в 08:51
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах

По словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей.  “Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей”, - сказал Минниханов.

17 августа в 08:39
Два пожара случилось за ночь в Челнах
Два пожара случилось за ночь в Челнах

В обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

17 августа в 08:37
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры

На своем официальном сайте татарстанский банк заявил о том, что их клиентов атаковали дезинформацией о проблемах в финансово-кредитной организации, которых нет.

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Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
17 августа 2017г. 14:17

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в 12:03
Рубрика: Вечерка On-Line

В офисе Татфондбанка откроют музей

В офисе Татфондбанка откроют музей

Создатели корпорации развлечений «Big-Funny» собираются открыть центре Казани музей удивительных экспонатов «Веришь или нет», пишет "Казанский репортер".

Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, в новом музее казанцы и гости столицы смогут увидеть «уникальные и удивительные экспонаты со всех уголков планеты, которые поражают, развлекают, развивают и даже шокируют».

Но поражаться и развлекаться можно начать уже сейчас - музей будет находиться на месте одного из офисов Татфондбанка, главу которого подозревают в выводе 4,5 миллиардов рублей через семейный кипрский офшор.

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