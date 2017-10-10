На Московском проспекте в Челнах стало светло по ночам

На проспекте Московский установлено 514 новых опор освещения. Сюда входит число световых столбов, установленных как по центральному ряду проспекта, так и на местных дорогах. Общее количество светильников – 720. Высота опор из металлической граненой оцинковки составляет 9 метров. Мощность ламп – от 250 до 400 ватт. Лампы ЖКУ, или натриевые лампы, светят мягким желтым светом. Срок их службы в среднем четыре года, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня освещение работает на всем Московском проспекте. В настоящий момент заканчивается установка и монтаж опор на отрезке от улицы Королева до улицы Нариманова. На улице Нариманова установят 132 опоры.

Добавим, установкой световых столбов на Московском проспекте занимаются три подрядные организации: МУП «Горсвет», ОАО "Татэлектромонтаж" и ООО "Электроспецмонтаж".