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27 октября в 12:50
Соцсети: студентов КФУ, спевших «Туган тел», привлекли к ответственности
Соцсети: студентов КФУ, спевших «Туган тел», привлекли к ответственности

Прокуратура опровергла эту информацию. Никто из студентов к административной ответственности не привлекался

27 октября в 11:26
В Татарстане в ДТП с «КАМАЗом» погибла 13-летняя девочка
В Татарстане в ДТП с «КАМАЗом» погибла 13-летняя девочка

Водитель легковушки отвлекся от дороги на обгоняющий его автомобиль и врезался в грузовик, который шел впереди

27 октября в 10:47
ВИЧ-инфекцией в РТ в основном заражаются люди после 30 лет
ВИЧ-инфекцией в РТ в основном заражаются люди после 30 лет

Если в начале 2000-х годов инфицировались в большинстве своем молодые люди 15 – 20 лет, то теперь статистика кардинально поменялась.

27 октября в 09:29
Минсвязи РФ представило новый дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018
Минсвязи РФ представило новый дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018

Паспорт болельщика вместе с билетом на матч дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

27 октября в 08:47
На номер «112» в Татарстане с начала года позвонили 1,7 миллиона раз
На номер «112» в Татарстане с начала года позвонили 1,7 миллиона раз

Чаще всего люди звонили по поводу дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка. Число таких сообщений от общего количества - 51%.

27 октября в 08:27
В РТ 4-летний ребенок утонул в котловане для бассейна
В РТ 4-летний ребенок утонул в котловане для бассейна

Тело ребенка было найдено в яме, вырытой под бассейн. По предварительным данным, ребенок захлебнулся грунтовыми водами, он был найден на глубине полтора метра.
27 октября в 08:16
В Набережных Челнах при школе № 30 открыли инженерные классы
В Набережных Челнах при школе № 30 открыли инженерные классы

Теперь обучение в двух классах будет проходить с углубленным изучением технических направлений.

27 октября в 08:12
В Челнах в детском городе «КидСпейс» заработает благотворительный проект
В Челнах в детском городе «КидСпейс» заработает благотворительный проект

«Твори добро» даст возможность детям, которые участвуют в жизни «КидСпейса», менять местную квазивалюту на настоящий билет для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
26 октября в 14:49
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились двое детей. Один из них - новорожденный.

26 октября в 13:32
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей

Он решил заделать небольшую дыру в стене между газовой плитой и газовым котлом, которая появилась из-за грызунов.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
27 октября 2017г. 13:40

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 08:47
Рубрика: Вечерка On-Line

На номер «112» в Татарстане с начала года позвонили 1,7 миллиона раз

На номер «112» в Татарстане с начала года позвонили 1,7 миллиона раз

За 9 месяцев 2017 года на единый номер вызова экстренно-оперативных служб «112» в Татарстане поступило более 1,7 миллиона обращений.

Чаще всего звонили по поводу дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка. Число таких сообщений от общего количества - 51%. 

Также сигналы поступали и по линии медицинских и пожарных служб. По результатам обработки вызовов оперативные дежурные составили 509 тысяч карточек происшествий, сообщает КП. 

Напомним, звонки принимают в единой государственной информационной системе «ГЛОНАСС +112». К ней сейчас подключены все экстренные оперативные службы Татарстана.

Эта система позволяет автоматически обрабатывать звонки от пострадавших, распределять их между подразделениями различных оперативных служб. 

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