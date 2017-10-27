На номер «112» в Татарстане с начала года позвонили 1,7 миллиона раз

За 9 месяцев 2017 года на единый номер вызова экстренно-оперативных служб «112» в Татарстане поступило более 1,7 миллиона обращений.

Чаще всего звонили по поводу дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка. Число таких сообщений от общего количества - 51%.

Также сигналы поступали и по линии медицинских и пожарных служб. По результатам обработки вызовов оперативные дежурные составили 509 тысяч карточек происшествий, сообщает КП.

Напомним, звонки принимают в единой государственной информационной системе «ГЛОНАСС +112». К ней сейчас подключены все экстренные оперативные службы Татарстана.

Эта система позволяет автоматически обрабатывать звонки от пострадавших, распределять их между подразделениями различных оперативных служб.