На памятнике Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки

На памятнике Михаилу Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки времен Второй мировой войны StG.44. Об этом на своей странице в Фейсбук написал историк Юрий Пашолок.

«Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!» — прокомментировал Пашолок.

Отметим, что некоторые историки придерживаются мнения, что имено StG 44 стал прототипом для советского автомата АК-47.

19 сентября, в День оружейника, в столице РФ торжественно открыли памятник Калашникову. Памятник установлен российским военно-историческим обществом при поддержке Мосгордумы и ГК «Ростех». Автором скульптуры стал народный художник России Салават Щербаков, который также создал памятник князю Владимиру на Боровицком холме. По данным пресс-службы РВИО, скульптор отразил в памятнике тему вечного противостояния добра и зла, пишет «БИЗНЕС Online».