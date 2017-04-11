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Сегодня в новостях:
11 апреля в 16:48
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими

Основные причины аварий - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.

11 апреля в 16:40
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки

Мужчина жил недалеко от того места, где напал на водителя, и поэтому сотрудник полиции нашли его быстро. Им оказался 41-летний житель 50-го комплекса.

11 апреля в 15:49
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей

Соответствующий заказ был размещен сегодня на сайте государственных закупок.

11 апреля в 15:35
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение

Вирус сообщил о “блокировке телефоне”, после чего женщина сделала автоперевод денег неизвестной.

11 апреля в 14:28
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей

С конца второго квартала стартует программа поддержки субъектов социального предпринимательства

11 апреля в 13:04
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина

Анонимные пользователи Telegram показали, как за три дня до прихода временной администрации «Татфондбанк» добровольно списал часть кредитов и залогового имущества.

11 апреля в 12:45
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы

В Минэкологии РТ для выяснения причин мора рыбы сформирована оперативная рабочая группа.

11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.

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Правдомер
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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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Новости

Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
12 апреля 2017г. 06:46

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в 15:49
Рубрика: Вечерка On-Line

На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей

На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей

На горячее питание бездомных в Набережных Челнах потратят 1 730 830 рублей. Соответствующий заказ был размещен сегодня на сайте государственных закупок. заказчик - государственное автономное учреждение социального обслуживания "Перекресток". Источник финансирования - бюджет республики. 

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