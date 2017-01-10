На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154

В ходе осмотра территории охранники санатория "Бургас" обнаружили небольшие детали, предположительно, рухнувшего самолёта Ту-154 и фрагменты человеческих тел. Чоповцы вызвали полицейских на место страшной находки.

— На пляже санатория были обнаружены вентилятор, кресло, панель и микросхема. По предварительным данным, детали принадлежат самолету ТУ-154, который упал в акваторию Черного моря 25 декабря 2016 года. Также в ходе осмотра прибрежной территории санатория был обнаружен фрагмент кости длиной 10–15 сантиметров, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Все найденные предметы были отправлены на исследования.