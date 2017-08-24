На портале госуслуг появился спецраздел для пенсионеров

Спецразделом для пенсионеров обзавелась бета-версия единого портала госуслуг, сообщается на сайте Нижнекамского района Татарстана.

Раздел получил название «Жизненные ситуации». В нем есть данные о пенсионных правах, льготах и социальных услугах, порядке подачи документов, которые связаны с пенсией.

Раздел включает в себя два подраздела: «Выход на пенсию» и «Помощь пенсионерам». Первый предназначается для будущих пенсионеров, у которых есть возможность получить сведения о пенсионном счете и подать заявление о назначении страховой пенсии по старости. Во втором есть данные о различных мерах господдержки пожилых людей.