На портале госуслуг РТ появится новый сервис для бизнесменов - «50 на 50»

Новый сервис для предпринимателей — «50 на 50» появится на портале госуслуг РТ в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Минсвязи РТ.
«Услуга по программе «50 на 50» позволит подать заявку на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере 50 процентов фактически понесенных затрат.
Внедрение услуги в новом году избавит от традиционного способа подачи документов. Заявку на получение субсидии через портал госуслуг РТ можно будет подать в электронном виде», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время в разделе «Услуги в электронном виде для предпринимателей» на портале госуслуг РТ представлено 18 полезных сервисов, по 10 из них можно подать электронные заявления. За 9 месяцев текущего года электронными услугами подачи заявлений предприниматели Татарстана воспользовались более 60 тысяч раз.
На портале можно подать заявление в электронном виде на оформление разрешающих документов в сфере перевозок пассажиров легковым такси, на строительство, лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности и пр.
Комментарии посетителей
Ну и прокуратура!... Ну и даёт государево око!... Зауважал!...
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челны- вся страна строила
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