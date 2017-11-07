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07 ноября в 11:32
В Челнах пройдет «горячая линия» по вопросам школьного питания
В Челнах пройдет «горячая линия» по вопросам школьного питания

Граждане могут задать свои вопросы 7 по 17 ноября с 9:00 до 15:00.

07 ноября в 11:23
В Челнах бизнесмен похитил деньги центра занятости на трудоустройство инвалидов
В Челнах бизнесмен похитил деньги центра занятости на трудоустройство инвалидов

Мужчина признан виновным в хищении 218 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на два года.

07 ноября в 10:59
Один из руководителей аэропорта «Бегишево» погиб в ДТП в Самарской области
Один из руководителей аэропорта «Бегишево» погиб в ДТП в Самарской области

В ДТП погибли 53-летний начальник инспекции по безопасности полетов аэропорта “Бегишево” и 24-летний водитель “Лады Приора”. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в стелу.

07 ноября в 10:50
На портале госуслуг РТ появится новый сервис для бизнесменов - «50 на 50»
На портале госуслуг РТ появится новый сервис для бизнесменов - «50 на 50»

Сервис появится в 2018 году. «50 на 50» позволит подать заявку на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.

07 ноября в 10:43
Эксперты отмечают резкий рост числа протестных акций в России
Эксперты отмечают резкий рост числа протестных акций в России

В ЦЭПР объясняют это кризисом и неадекватной реакций властей на митинги. В первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 акции протеста, во втором — 378, а в третьем — уже 445.

07 ноября в 10:32
В Татарстане задержали серийного поджигателя машин
В Татарстане задержали серийного поджигателя машин

По словам подозреваемого, поджоги он совершил, чтобы скрыть следы своих преступлений. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.

07 ноября в 08:55
В Набережных Челнах идет ремонт в 15 поликлиниках
В Набережных Челнах идет ремонт в 15 поликлиниках

В некоторых лечебных учреждениях работы выполнены наполовину, где-то почти завершены.

07 ноября в 07:56
Прокуратура РТ потребовала отозвать новый учебный план по татарскому
Прокуратура РТ потребовала отозвать новый учебный план по татарскому

Министерство образования РТ вышло за пределы установленной компетенции.

06 ноября в 12:30
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот

ЧП произошло сегодня, 6 ноября. В 08:09 на единый номер «112» поступило сообщение о падении вертолета в поле Верхнеуслонского района.

03 ноября в 15:16
В Челнах на 39% сократилось количество ДТП
В Челнах на 39% сократилось количество ДТП

Важнейший показатель: качественная реконструкция проспектов.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
07 ноября 2017г. 23:26

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:50
Рубрика: Вечерка On-Line

На портале госуслуг РТ появится новый сервис для бизнесменов - «50 на 50»

На портале госуслуг РТ появится новый сервис для бизнесменов - «50 на 50»

Новый сервис для предпринимателей — «50 на 50» появится на портале госуслуг РТ в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Минсвязи РТ.

«Услуга по программе «50 на 50» позволит подать заявку на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере 50 процентов фактически понесенных затрат.
 Внедрение услуги в новом году избавит от традиционного способа подачи документов. Заявку на получение субсидии через портал госуслуг РТ можно будет подать в электронном виде», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время в разделе «Услуги в электронном виде для предпринимателей» на портале госуслуг РТ представлено 18 полезных сервисов, по 10 из них можно подать электронные заявления. За 9 месяцев текущего года электронными услугами подачи заявлений предприниматели Татарстана воспользовались более 60 тысяч раз. 

На портале можно подать заявление в электронном виде на оформление разрешающих документов в сфере перевозок пассажиров легковым такси, на строительство, лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности и пр.

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