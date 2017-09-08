На потребности беременных женщин в меле в Татарстане делают бизнес

Команда «Сhalk mountains» предлагает любителям полакомиться мелом несколько сортов этого продукта - от классического школьного до различных вариаций брускового и комкового мела, сообщают "Вести КАМАЗа". Например, сорт «Лакомка» описывается так: «твердый, плотный, хрустящий, с выраженным лесным запахом, легко надкусывается, а при разжевывании хрустит до последнего». А сорт «Аляска» так: «нежный, мягкий, тает на языке, с бархатистым меловым вкусом, однородный, без вкраплений».
Как сообщают реализаторы мела, добывается продукт в крупных форменных месторождениях России. Экологически чистый, без добавления гипса и других примесей. Работники трудятся в стерильных перчатках и сортируют мел по экологически чистым упаковкам. Стоимость малой порции в 420 грамм составляет 300 рублей. Двойной порции - 500 рублей. Пробника - 99 рублей. Предлагаются также пробные наборы мела. Судя по отзывам клиентов со всей России на страничке продавца, мел пользуется хорошим спросом.
Отмечается, что часть вырученных средств расходуется на помощь отделению отказных детей детского стационара казанской городской больницы №18.
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