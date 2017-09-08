На потребности беременных женщин в меле в Татарстане делают бизнес

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08 сентября в 15:43
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ

Гузель Удачина проведет встречи с населением. Необходима предварительная запись.

08 сентября в 15:27
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день

На прошлой неделе Алексей Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году.
08 сентября в 15:02
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение

До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.

08 сентября в 14:14
В Челнах прошли первые казачьи венчания
В Челнах прошли первые казачьи венчания

3 сентября в двух православных храмах состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска.

08 сентября в 13:56
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью

Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.

08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха

Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.

08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры

До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.

08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра

По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.

08 сентября в 11:35
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

Ведомство сожалеет о «причинении вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом”.

08 сентября в 11:18
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта

Об этом женщина рассказала в системе “Народный контроль”. Жалобу направили в исполнительный комитет города.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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08 сентября 2017г. 16:04

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в 10:20
Рубрика: Вечерка On-Line

На потребности беременных женщин в меле в Татарстане делают бизнес

На потребности беременных женщин в меле в Татарстане делают бизнес

Команда «Сhalk mountains» предлагает любителям полакомиться мелом несколько сортов этого продукта - от классического школьного до различных вариаций брускового и комкового мела, сообщают "Вести КАМАЗа". Например, сорт «Лакомка» описывается так: «твердый, плотный, хрустящий, с выраженным лесным запахом, легко надкусывается, а при разжевывании хрустит до последнего». А сорт «Аляска» так: «нежный, мягкий, тает на языке, с бархатистым меловым вкусом, однородный, без вкраплений».

Как сообщают реализаторы мела, добывается продукт в крупных форменных месторождениях России. Экологически чистый, без добавления гипса и других примесей. Работники трудятся в стерильных перчатках и сортируют мел по экологически чистым упаковкам. Стоимость малой порции в 420 грамм составляет 300 рублей. Двойной порции - 500 рублей. Пробника - 99 рублей. Предлагаются также пробные наборы мела. Судя по отзывам клиентов со всей России на страничке продавца, мел пользуется хорошим спросом.

Отмечается, что часть вырученных средств расходуется на помощь отделению отказных детей детского стационара казанской городской больницы №18.

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Комментарии:


. 08.09.2017 11:41

“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА...
Так что его есть...бррр....

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