На пожаре в Челнах погиб мужчина

Сообщение о пожаре в диспетчерскую МЧС поступило накануне, в 18:38, из садоводческого общества «Заря».

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажное каменное строение размером 3,5 на 4 метра, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Потушить пожар удалось в 18:52. Во время разбора завалов был обнаружен труп мужчины.

По предварительной версии, челнинец погиб из-за неосторожности при курении.