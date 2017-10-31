На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск

На ноябрьские праздники изменится расписание ряда пригородных поездов, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.
5 ноября пригородный поезд №6751 Ижевск-Набережные Челны выводится из расписания.
6 ноября выводятся из расписания пригородные поезда:
- №№6491 и 6492 сообщением Алатырь-Красный Узел-Алатырь;
- №6752 сообщением Набережные Челны-Ижевск.
В остальные дни пригородные поезда будут следовать согласно действующему расписанию.
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