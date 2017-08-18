На приусадебном участке жителя Татарстана нашли 160 кустов мака

В Менделеевске на приусадебном участке 71-летнего жителя обнаружили 160 кустов наркосодержащего растения мак массой 1,89 кг, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудникам полиции пенсионер сказал, что мак он специально не высаживал, но и не уничтожил, потому что использует его в выпечке. Сейчас все растения забрали и уничтожили. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное выращивание и хранение мака.

Операция «Мак-2017» продлится до 30 сентября. Ее цель – предупреждение, поиск и ликвидация незаконных посевов наркокультур, блокирование доступа заготовителей к местам произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также обнаружение и задержание изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических средств.