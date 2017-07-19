В старой части Челнов полицейские уничтожили 300 кустов конопли

300 кустов дикой конопли нашли и уничтожили оперативники на одном из пустырей старой части Набережных Челнов, передает пресс-служба местного управления МВД.

Оперативно-поисковые группы и патрульные наряды искали в городе наркосодержащие растения с середины июля. За месяц обнаружили 1812 кустов конопли, из которых 1082 сожгли, оставшиеся — оформляют для уничтожения.

В то же время зарегистрировали 31 преступление, связанное с оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлекли 20 человек. Кроме того, оперативникам удалось найти 778 гр наркотиков, в основном — «синтетика». Также за месяц задержали 89 наркоманов, еще четверых наказали за незаконное хранение запрещенных веществ.