На сельхоз ярмарках челнинцы больше всего покупают картофель

С 16 сентября в Набережных Челнах начинаются традиционные осенне-зимние ярмарки сельхозпродукции. Как рассказала сегодня во время делового понедельника начальник отдела потребительского рынка исполкома Раиса Султанова, основные доли продаж занимают картофель – 46%, лук – 25%, мясо – 15%, капуста – 5%. На морковь, свеклу и другие виды сельскохозяйственной продукции приходится от 2 до 4%.

Ярмарки этого года в набережных Челнах пройдут до конца декабря. Основных площадок – три: в Комсомольском районе – на Набережной Тукая перед стадионом «Строитель»; в Автозаводском районе – на бульваре им. Г. Камала; в Центральном районе – на улице Ш. Усманова от улицы Пушкина до проспекта Вахитова.