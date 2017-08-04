На следующей неделе камазовцы уйдут в корпоративный отпуск

Работники ПАО «КАМАЗ» уходят в корпоративный оплачиваемый отпуск. Он продлится с 7 по 20 августа, передает пресс-служба исполкома города.

Время отпуска основной части персонала будет использовано в ремонтных цехах «КАМАЗа»: на эти дни запланирован ремонт и модернизация оборудования. Чтобы повысить технологическую точность оборудования и снизить аварийные простои в дни выполнения производственного плана, на заводах определен перечень техники и составлен график ремонтных работ.

В штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности. Не уходят в отпуск и подразделения, отвечающие за продажу автотехники: в соответствии с бизнес-планом компании создан определённый задел автомобилей КАМАЗ, и реализация продукции продолжится.

Как отмечает пресс-служба, практика корпоративных отпусков существует в компании с 2010 года. Первая половина отпуска предоставляется работникам сразу после новогодних каникул (в этом году камазовцы отдыхали с 9 по 22 января), вторая – традиционно приходится на середину августа, – сообщает пресс-служба компании.