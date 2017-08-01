На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы

Более 300 сотрудников полиции Елабуги будут охранять правопорядок в городе в дни празднования Спасской ярмарки. Еще более ста полицейских приедут на помощь из других районов РТ. Также в охране правопорядка примут участие частные охранные агентства и елабужский «Форпост». Об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии.

Праздник мастеров и умельцев со всех уголков России в Елабуге пройдет с 4 по 6 августа. В прошлом году Спасскую ярмарку посетили около 165 тыс. человек. По словам организаторов, в этом году цифра будет намного больше. В связи с этим подготовлен специальный план по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, а также произведен расчет сил и средств ОВД, организовано дежурство дополнительной следственно-оперативной группы.

В местах проведения мероприятий будет использоваться система «Безопасный город», а также различные средства видеофиксации. Пункты пропуска с металлодетекторами будут установлены на стадионе «Молодежный», возле Спасского собора и на площади Ленина.