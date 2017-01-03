На стартовом этапе «Дакара-2017» экипаж Николаева пришел шестым

На стартовом этапе ралли-рейда «Дакар-2017» российский экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер» занял шестое место в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте гонки.

Первым с результатом 30 минут пришел чешский экипаж Мартина Коломи на Tatra. Вторым стал экипаж Тона ван Генугтена из Нидерландов на Iveco, третьим – экипаж другого нидерландца, Мартина ван дер Бринка, из команды Renault Trucks.

Отметим, что разрыв между лидером и Николаевым составил 50 секунд.

Из других экипажей команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников пришел десятым, Айрат Мардеев – 14-м, а Антон Шибалов – 15-м.

Ралли-рейд «Дакар-2017» стартовал 2 января, в столице Парагвая Асунсьоне.