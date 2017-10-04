На стоянке в «Мерседесе» задохнулся челнинец

В г. Балашове Саратовской области устанавливаются обстоятельства смерти 44-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в кабине грузового тягача марки «Мерседес».

Как сообщает ИА «Регион 64» со ссылкой на следователя по ОВД территориального отдела СУ СК России Равита Нагиева, происшествие случилось на стоянке для дальнобойщиков, расположенной на окраине города, где 30 сентября решили заночевать два водителя бензовозов из Набережных Челнов.

«На следующий день один из товарищей проснулся и пошел будить второго. Он открыл кабину грузовика, и оттуда пошел белый дым. Заметив, что матрас, на котором спал его коллега, тлеет, водитель потушил его с помощью огнетушителя, после чего понял, что ночевавший в салоне мужчина не подает признаков жизни, а тело уже имеет признаки окоченения», - пояснил он.

По предварительным данным, причиной смерти дальнобойщика стало отравление угарным газом.

В качестве одной из версий случившегося рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Также известно, что в момент происшествия цистерна бензовоза была пуста, накануне водитель успел слить привезенное дизельное топливо на одной из АЗС.

По данному факту проводится процессуальная проверка.