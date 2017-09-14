На таможне задержали партию наркотиков, которую хотели распространять в Челнах

Крупная партия синтетических наркотиков из Китая обнаружена и изъята в Татарстане. По данным пресс-службы Татарстанской таможни, ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства на «черном рынке» может составлять 15 миллионов рублей.

Сильнодействующее синтетическое наркотическое средство общей массой 998,45 граммов предназначалось для реализации наркопотребителям на территории городов Альметьевск, Набережные Челны, Казань. Его планировалось распространить через "закладки".

"Татарстанской таможней совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Альметьевскому району был задержан гражданин, который должен было получить контрабандный груз для дальнейшей реализации мелкооптовых партий на территории Республики Татарстан. В ходе досмотра при нем было обнаружено 100 граммов наркотических средств, электронные весы, пакеты для мелкооптовой реализации наркотических средств в тайниковых закладка" - говорится в сообщении.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах и в отношении причастных лиц возбуждены уголовные дела.