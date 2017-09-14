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14 сентября в 16:48
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа

Его госпитализировали в БСМП с ушибленной раной левого колена, ушибом правого коленного сустава, ссадинами правой голени и бедра.

14 сентября в 14:55
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна

Окровавленное тело нашли возле одного из подъездов дома в 17 комплексе.

14 сентября в 13:51
Челнинский детский сад стал лучшим в Татарстане
Челнинский детский сад стал лучшим в Татарстане

Претендентов со всей республики было 117, все были победителями зональных этапов.

14 сентября в 13:49
На таможне задержали партию наркотиков, которую хотели распространять в Челнах
На таможне задержали партию наркотиков, которую хотели распространять в Челнах

Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства на «черном рынке» может составлять 15 миллионов рублей.

14 сентября в 12:53
В Челнах спасатели вскрыли пол в детском саду, чтобы спасти детей
В Челнах спасатели вскрыли пол в детском саду, чтобы спасти детей

Ближе к обеду на номер 112 поступил звонок от сотрудников учреждения, которые сообщили что под полом осиное гнездо.

14 сентября в 12:32
Главе челнинского ОБОП продлили домашний арест
Главе челнинского ОБОП продлили домашний арест

Следователь, работающий по делу, утверждает что Даниль Закиров является «активным участником преступной группы».

14 сентября в 11:45
В Челнах перекроют движение по двум проспектам
В Челнах перекроют движение по двум проспектам

16 сентября в связи с проведением «Кросса Татарстана–2017» перекроют проспекты Чулман и Хасана Туфана.

14 сентября в 10:09
Четыре года полиция Челнов разыскивает без вести пропавшего пенсионера
Четыре года полиция Челнов разыскивает без вести пропавшего пенсионера

Паспорт на имя пропавшего, был обнаружен в районе Боровецкого леса.

14 сентября в 09:41
В России вырос спрос на займы до зарплаты
В России вырос спрос на займы до зарплаты

За полтора года более чем на треть увеличилось число тех, кто берет микрокредиты, а средняя сумма займа выросла на 10%.

14 сентября в 09:18
Морковь по 12, капуста по 7: определены рекомендованные цены на сельхозярмарках Челнов
Морковь по 12, капуста по 7: определены рекомендованные цены на сельхозярмарках Челнов

Транспорт, в котором перевозятся продукты, должны соответствовать санитарным нормам – грузовики и автомобили должны быть чистыми, дезинфицированы и внутри, и снаружи.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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14 сентября 2017г. 21:18

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в 13:49
Рубрика: Вечерка On-Line

На таможне задержали партию наркотиков, которую хотели распространять в Челнах

На таможне задержали партию наркотиков, которую хотели распространять в Челнах

Крупная партия синтетических наркотиков из Китая обнаружена и изъята в Татарстане. По данным пресс-службы Татарстанской таможни, ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства на «черном рынке» может составлять 15 миллионов рублей.

Сильнодействующее синтетическое наркотическое средство общей массой 998,45 граммов предназначалось для реализации наркопотребителям на территории городов Альметьевск, Набережные Челны, Казань. Его планировалось распространить через "закладки". 

"Татарстанской таможней совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Альметьевскому району был задержан гражданин, который должен было получить контрабандный груз для дальнейшей реализации мелкооптовых партий на территории Республики Татарстан. В ходе досмотра при нем было обнаружено 100 граммов наркотических средств, электронные весы, пакеты для мелкооптовой реализации наркотических средств в тайниковых закладка" - говорится в сообщении.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах и в отношении причастных лиц возбуждены уголовные дела.

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