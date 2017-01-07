Вчера в 18 часов на 1330-м километре автотрассы М-7 возле села Вавилово водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением. Машину занесло на дороге и выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль "Kia Sportage". В результате иномарка въехала в бок отечественной легковушки. В "Ладе Калине" на месте аварии от полученных травм погибли трое мужчин, которые возвращались домой с рыбалки, - сообщает пресс-служба МЧС РТ. В "Киа" пострадало четверо человек, среди которых мальчик и подросток - их госпитализировали.
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|07 января в 11:08
При пожаре в Челнах погиб мужчина
По предварительной версии причиной возгорания стала не потушенная сигарета.
|07 января в 09:29
На трассе М-7 погибли трое мужчин
“Калину”, в которой ехали рыбаки, занесло на дороге и машина выехала на встречную полосу.
|07 января в 08:36
Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменили
Из-за пришедших в Боливию дождей трасса оказалась практически непригодной для гонки.
|06 января в 18:27
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов
По данным онлайн-табло, имеет место задержка более двух десятков рейсов различных авиакомпаний. Данные о других отложенных рейсах можно посмотреть на сайтах аэропортов.
|06 января в 18:11
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе
Отметив праздник за столом, пара решила уединиться. В какой-то момент мужчине пришло смс-сообщение, которое разозлило женщину, и она не сдержалась.
|06 января в 14:22
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик
Как сообщили в ГИБДД Татарстана, в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.
|06 января в 14:07
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На проспектах - снежная каша. Но гораздо хуже дела обстоят на местных проездах - сугробы по колено. Люди падают, не могут выбраться из собственных дворов.
|06 января в 13:22
В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева
В таких пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.
|06 января в 13:17
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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«Милосердие без границ»
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Комментарии:
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. 07.01.2017 11:59
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Как не прочитаешь отчёт об аварии, так почти везде: не справился с управлением. А когда можно не справиться с управлением - при превышении скорости. А такое превышение может быть даже при 60 км/час - в зависимости от условий в момент поездки: видимость, состояние дороги, время дня, температура воздуха и т.д. и т.п. Вот и эти после рыбалки в темное время гнали. Может, даже выпили “для сугреву”...Ответить
Комментарии посетителей
Сергуня, завязывай с праздниками и с боярышником. Или переходи на более качественный шмурдяк.
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