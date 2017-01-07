На трассе М-7 погибли трое мужчин

Вчера в 18 часов на 1330-м километре автотрассы М-7 возле села Вавилово водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением. Машину занесло на дороге и выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль "Kia Sportage". В результате иномарка въехала в бок отечественной легковушки. В "Ладе Калине" на месте аварии от полученных травм погибли трое мужчин, которые возвращались домой с рыбалки, - сообщает пресс-служба МЧС РТ. В "Киа" пострадало четверо человек, среди которых мальчик и подросток - их госпитализировали.