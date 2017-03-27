На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)

Под Казанью на трассе М-7 (Мамадышском тракте) казанские дальнобойщики организовали забастовку против системы тарифов «Платон», сообщает «Казанский репортер».

По оценкам издания, протестующих здесь собралось около 100 автомобилей (фур и легковых), патрульных машин – порядка 15. Водители большегрузов сегодня здесь с 9 утра. Отметим, что дальнобойщики призывают проезжающих мимо водителей грузовики присоединиться к акции.

Напомним, с 15 апреля вводится новый тариф для проезда грузовиков в рамках системы «Платон» – 1,91 руб. за 1 км. Решение снизить ранее запланированный тариф принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса.