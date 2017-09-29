На улице Промышленной ставят освещение

Накануне специалисты МУП «Горсвет» приступили к обустройству освещения на автомобильной дороге по ул. Промышленная. В настоящее время уже залит фундамент для 70 опор освещения, передает пресс-служба исполкома города.

Всего запланирована установка 180 опор освещения. Ремонтные работы планируется завершить в октябре при благоприятных погодных условиях.

Напомним, в текущем году на обустройство освещения по ул. Промышленная из республиканского бюджета были выделены финансовые средства в размере 35 млн рублей.

Освещения на улице промышленная не было со дня ее строительства.