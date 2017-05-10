На въезде в Казань задержали неисправный пассажирский микроавтобус

На въезде в Казань задержан микроавтобус «Форд Транзит» с неисправностью рулевого управления, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя начальника отдела технического надзора и регистрационной экзаменационной работы УГИБДД МВД по РТ подполковника полиции Дамира Хамидуллина.

«Госавтоинспекцией по РТ проводится планомерная работа по контролю за транспортными средствами, осуществляющими междугородние пассажирские перевозки. Так, 5 мая на въезде в Казань задержан автобус «Форд Транзит», осуществляющий перевозку пассажиров. В салоне автобуса находилось 12 человек. В процессе проверки технического состояния была выявлена неисправность рулевого управления. В результате сотрудниками был составлен протокол об административном правонарушении. Автобус помещен на специализированную стоянку, все пассажиры отправлены на попутном транспорте», – сообщает Дамир Хамидуллин.