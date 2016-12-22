На въезде в Набережные Челны загорелся КАМАЗ

Кабину большегруза охватило пламенем за несколько секунд. Сначала водитель пытался сам справиться с огнем. Пожарных вызвали уже очевидцы. Известно об одном пострадавшем, у него ожоги рук.

Предварительная причина происшествия - короткое замыкание. Из-за пожара на трассе М 7 со стороны Елабуги образовалась пробка. На месте работают пожарные дознаватели. Они должны ответить на вопрос, почему грузовик вспыхнул, сообщает Эфир-24.