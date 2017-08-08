На водных объектах Челнов обстановка была сложной, но контролируемой

Так начал свое выступление руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РТ» Абузар Нугуманов на прошедшей пресс-конференции в мэрии.

Он напомнил, что в городе на учете состоят три пляжа и два оборудованных места. Все они прошли техосвидетельствование и допущены к эксплуатации.

В городе также есть семь несанкционированных мест массового отдыха: река Мелекесска в районе бассейна «Дельфин», около санатория «Жемчужина», около «Колокольного моста», река Кама, в районе лодочных станций «Навигатор» и «Маяк», река Шильна в районе 48-го комплекса и карьер в 49 комплексе.

– Данные места являются зонами особого риска, – заметил он.

В этом году на водных объектах, за которые ответственно Набережночелнинского инспекторское отделение (9 районов города и Тукаевского района), зарегистрировано 20 происшествий, погибших – 13 человек, из них – двое детей. За аналогичный период прошлого года погибших было 23 человека, спасены – 18 человек, из них – 1 ребенок.