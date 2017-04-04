На ярмарки выходного дня в Челны завезли 110 тонн продукции

Ярмарки выходного дня прошли в Набережных Челнах. В мероприятии приняли участие 9 муниципальных районов, а также местные предприятия пищевой перерабатывающей промышленности.
Сельскохозяйственные ярмарки состоялись на утвержденных площадках, было организовано 334 торговых места.
В автоград завезли свыше 110 тонн продукции на сумму более 10 млн. рублей.
В преддверии дачного сезона на ярмарочных площадках в широком ассортименте был представлен посадочный материал – семена овощей, лук-сенчик и другая продукция.
Следующие ярмарки пройдут 8 и 9 апреля, напоминает пресс-служба исполкома города.
Комментарии посетителей
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...