На юге России экспериментально введут курортный сбор

Курортный сбор планируют экспериментально ввести на юге России с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Соответствующий документ одобрил Кабмин России, передает «Рен ТВ».

В частности, это коснется Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Максимальный размер составит 100 рублей в сутки с одного человека.

По словам министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, у субъектов России останется право выбора на ввод сбора. При этом они смогут сами устанавливать конкретную сумму. Верхняя отметка составит 100 рублей.

Все деньги потратят на развитие туристической инфраструктуры в регионах – участниках пилотного проекта.