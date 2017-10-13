На заводы «КАМАЗа» будет ходить меньше трамваев

«Электротранспорт» сокращает суточное количество вагонов на заводы «КАМАЗа». В течение недели с 16 по 20 октября трамваи, доставляющие камазовцев на литейный завод и в НТЦ, будут ходить по экспериментальному расписанию, передают «Вести КАМАЗа».

С 23 по 27 октября начнётся тестирование движения на остальных направлениях – автомобильный, прессово-рамный, кузнечный заводы и завод двигателей. Решение о начале тестирования нового порядка следования трамваев было принято в исполкоме на совещании рабочей группы по организации маршрутов. Об изменениях снова заговорили с учетом сложившегося финансово-экономического положения ООО «Электротранспорт» и высокой нагрузкой на бюджет Набережных Челнов.