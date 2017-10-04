Набережные Челны оказались на 12 месте в рейтинге качества дорог

Эксперты Общероссийского народного фронта признали челнинские дороги качественными. В рейтинге качества дорог Набережные Челны переместились с 90-го на 12 место. Подобный мощный рывок на 78 позиций является одним из передовых в стране. Помимо автограда также позитивно были оценены дороги Пензы (перемещение со 110 места на 25) и Уфы (с 79 места на 14), передает пресс-служба исполкома города.

Напомним, что в июне этого года проверялись те дороги, которые сами жители отмечали на карте так называемых «убитых дорог». Анализу состояния дорог подверглись проспекты Сююмбике, Дружбы Народов, Чулман, Хасана Туфана; улицы Техническая и Промышленная, а также проезды Индустриальный и Транспортный.