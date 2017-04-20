Набережным Челнам подарили 14 новых машин «скорой»

13 машин «Газель» поступят на станцию скорой медпомощи Набережных Челнов, еще один Ford Transit для реанимации новорожденных получил сегодня Камский детский медцентр, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.

Ключи от 50 «скорых» представителям медучреждений Татарстана вручил президент РТ Рустам Минниханов.

27 автомобилей «Соболь 4х4» выделили для республиканских больниц, семь Ford Transit — для сосудистых центров республики, еще три таких же — для реанимации новорождённых.

Все автомобили с современным оборудованием и предназначены для экстренной помощи, транспортировки и проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе. Всего в этом году в РТ выделили деньги на покупку 97 автомобилей.