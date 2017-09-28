Начальник ГИБДД Чистополя наказан за “некорректные выражения” (ВИДЕО)

МВД по РТ завершило проверку скандального видео с «начальником ГАИ Чистополя». Героем ролика действительно оказался начальник ГИБДД по Чистопольскому району. Вечером 20 сентября главный автоинспектор Чистополя заметил «КАМАЗ», который ехал в зоне действия знака «Движение грузовых автомобилей запрещено». Кроме того, грузовик ехал с явным превышением скорости. Начальник чистопольского ГИБДД обогнал «КАМАЗ», остановил водителя и попросил предоставить документы. Мужчина отказался выполнить просьбу, но после 10-минутного препирательства сдался,сообщает портал e-Kazan.ru.

На видео зафиксирован их диалог:

Человек, представившийся «начальником ГАИ Чистополя»: - ГАИ, Гарифуллин, документы давайте предоставьте!

Водитель грузовика: - Вы при исполнении, что ли?

- Да, при исполнении!

- Я не гонки устраиваю, вы объехали, тормозите.

- Документы давайте, документы.

- Нет, вы меня обогнали… А почему вы меня обогнали, если ограничение скорости?!

- Ты сколько едешь? Сколько едешь на «КАМАЗе»?

- Я всю жизнь езжу.

- Давай документы сюда, не будешь ездить, слышишь меня? Я начальник ГАИ Чистополя. Понял, нет?



Прибывший инспектор ДПС составил на водителя «КАМАЗа» административные протоколы. Свое наказание получит и начальник чистопольского ГИБДД. При обгоне «КАМАЗа» он не включил поворотник, а в разговоре с водителем допустил некорректные выражения, сообщает пресс-служба МВД по РТ.