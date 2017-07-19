Начальника ОБОП УМВД в Челнах отпустили из-под стражи

Начальника отдела по борьбе с организованной преступностью при УВД Набережных Челнов (известного как «шестой отдел») Даниля Закирова отпустили из-под стражи. Он был задержан вместе с еще одлним оперуполномоченным два дня назад, одновременно прошли обыски в отделе. Как нам сообщили собственные источники, Закирова подозревают в превышении должностных полномочий. Показания против него дали предприниматели из Челнов и Мензелинска. Якобы, полицейский занимался вымогательством и фабрикацией уголовных дел. Судом города Казани в отношении него не была избрана никакая мера пресечения, несмотря на просьбу следкома арестовать Закирова на время следствия.