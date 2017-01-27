Начался прием заявок на участие в гонке “Шелковый путь”

Дирекция международного ралли-рейда «Шёлковый путь» начала прием заявок на участие в седьмом издании гонки, которая возьмет старт 7 июля на Красной площади в Москве, за две недели пройдет маршрут по территориям России, Казахстана и Китая, чтобы 22 июля финишировать в городе Сиань — одной из древних китайских столиц.

В прошлом году на старт ралли «Шёлковый путь» вышли 125 спортивных экипажей из 41 страны мира, в том числе знаменитая заводская команда Peugeot Sport, прославленный немецкий коллектив X-Raid, голландские спортсмены из Mammoet Rally Sport, выступавшие на грузовиках марки Renault, и, конечно, легендарный «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба команды.

В ралли также участвовали лучшие гонщики из Казахстана и Китая, а также весь цвет российских ралли-рейдов: Владимир Васильев и Константин Жильцов из G-Energy Team, чемпионы России Сергей Успенский и Андрей Дмитриев, а также многие другие известные пилоты.

В общей сложности свыше 1000 человек — пилоты, механики, инженеры и менеджеры команд — сражались за победы на трассах одной из самой сложной и самой протяженной гонки мира в экстремальных климатических условиях. Маршрут проходил среди лесов и полей средней полосы России, казахских степей и предгорий Тянь-Шаня, в китайских пустынях Гоби и Алашань. Среди внедорожников сильнейшими в 2016 году стали Сириль Депре и Давид Кастера, принесшие марке Peugeot первый успех на «Шёлковом пути», а в категории грузовиков не было равных команде «КАМАЗ-мастер»: Айрат Мардеев завоевал для «Синей Армады» уже пятую победу в этом ралли-рейде.

Именно в 2016 году состоялась премьера нового международного формата ралли-рейда — «Шёлковый путь» впервые прошел по территории Китая, став еще одним мостом между Западом и Востоком.

К седьмому изданию гонки организаторы готовят новые сюрпризы. Пока детальный маршрут соревнования хранится в секрете, но уже сейчас известно, что спортсменам будут предложены новые, не менее сложные трассы. Дирекция Международного ралли «Шелковый путь» 2017 Россия-Казахстан-Китай ставит перед собой задачу возрождения традиционного духа ралли-рейдов как марафона по открытым пространствам, полном путешествий и приключений.