Начался прием заявок на участие в гонке “Шелковый путь”

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27 января в 11:59
Более 50 млрд рублей потребуется на очередную перепись населения в 2020 году
Более 50 млрд рублей потребуется на очередную перепись населения в 2020 году

Минимальная зарплата переписчика составит 16200 рублей в месяц. Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года.

27 января в 11:51
В Челнах появился комплекс по переработке полиэтилена
В Челнах появился комплекс по переработке полиэтилена

Структура экомпромпарка включает девять зданий, пока возвели одно отапливаемое. К июлю этого года планируется запуск административно-бытового корпуса и склада.
27 января в 10:42
Роспотребнадзор: челнинская курица стала причиной массового отравления детей
Роспотребнадзор: челнинская курица стала причиной массового отравления детей

Госпитализация понадобилась воспитанникам школы-интерната в населенном пункте Каратайка, расположенном в Ненецком автономном округе.

27 января в 10:16
Ограбление офиса микрозаймов в Челнах: мужчина унес с собой химическую ловушку
Ограбление офиса микрозаймов в Челнах: мужчина унес с собой химическую ловушку

Полиция города просит внимательно всматриваться в лица прохожих. Человек измазанный в краске может оказаться злоумышленником.

27 января в 08:58
Отделение химиотерапии открывается в БСМП Набережных Челнов
Отделение химиотерапии открывается в БСМП Набережных Челнов

Теперь жители Набережных Челнов и всего Закамского региона смогут получать медицинскую помощь своевременно.

26 января в 16:40
У челнинского футбольного клуба новый руководитель
У челнинского футбольного клуба новый руководитель

26 января мэр города Наиль Магдеев принял решение о смене генерального директора клуба.

26 января в 15:14
Официально: зарплата в Татарстане вновь выросла
Официально: зарплата в Татарстане вновь выросла

За девять месяцев прошлого года средний заработок увеличился на 6% до 29 665 рублей, сообщила министр труда РТ Эльмира Зарипова.

26 января в 14:27
Челнинец получил 28 тысяч рублей за сообщения о продаже фанфуриков
Челнинец получил 28 тысяч рублей за сообщения о продаже фанфуриков

Житель города оставил в системе «Народный контроль» 23 заявки.

26 января в 13:01
Коран на современном татарском языке выйдет в конце 2017 года
Коран на современном татарском языке выйдет в конце 2017 года

Как рассказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, в РТ нужен новый тафсир на современном татарском языке – так, чтобы он был понятен и легок для восприятия всех без исключения татар.

26 января в 12:31
Начался прием заявок на участие в гонке “Шелковый путь”
Начался прием заявок на участие в гонке “Шелковый путь”

Пока детальный маршрут соревнования хранится в секрете, но уже сейчас известно, что спортсменам будут предложены новые, сложные трассы.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Новости

Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
27 января 2017г. 12:07

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в 12:31
Рубрика: Вечерка On-Line

Начался прием заявок на участие в гонке “Шелковый путь”

Начался прием заявок на участие в гонке &#8220;Шелковый путь&#8221;

Дирекция международного ралли-рейда «Шёлковый путь» начала прием заявок на участие в седьмом издании гонки, которая возьмет старт 7 июля на Красной площади в Москве, за две недели пройдет маршрут по территориям России, Казахстана и Китая, чтобы 22 июля финишировать в городе Сиань — одной из древних китайских столиц.

В прошлом году на старт ралли «Шёлковый путь» вышли 125 спортивных экипажей из 41 страны мира, в том числе знаменитая заводская команда Peugeot Sport, прославленный немецкий коллектив X-Raid, голландские спортсмены из Mammoet Rally Sport, выступавшие на грузовиках марки Renault, и, конечно, легендарный «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба команды.

В ралли  также участвовали лучшие гонщики из Казахстана и Китая, а также весь цвет российских ралли-рейдов: Владимир Васильев и Константин Жильцов из G-Energy Team, чемпионы России Сергей Успенский и Андрей Дмитриев, а также многие другие известные пилоты.

В общей сложности свыше 1000 человек — пилоты, механики, инженеры и менеджеры команд — сражались за победы на трассах одной из самой сложной и самой протяженной гонки мира в экстремальных климатических условиях. Маршрут проходил среди лесов и полей средней полосы России, казахских степей и предгорий Тянь-Шаня, в китайских пустынях Гоби и Алашань. Среди внедорожников сильнейшими в 2016 году стали Сириль Депре и Давид Кастера, принесшие марке Peugeot первый успех на «Шёлковом пути», а в категории грузовиков не было равных команде «КАМАЗ-мастер»: Айрат Мардеев завоевал для «Синей Армады» уже пятую победу в этом ралли-рейде.

Именно в 2016 году состоялась премьера нового международного формата ралли-рейда — «Шёлковый путь» впервые прошел по территории Китая, став еще одним мостом между Западом и Востоком. 

К седьмому изданию гонки организаторы готовят новые сюрпризы. Пока детальный маршрут соревнования хранится в секрете, но уже сейчас известно, что спортсменам будут предложены новые, не менее сложные трассы. Дирекция Международного ралли «Шелковый путь»  2017 Россия-Казахстан-Китай ставит перед собой задачу возрождения традиционного духа ралли-рейдов как марафона по открытым пространствам, полном путешествий и приключений.

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