Наиль Магдеев и главный ветеринарный инспектор РТ проинспектировали сельхоз ярмарки

В минувшую субботу мэр города Наиль Магдеев вместе с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Татарстан Алмазом Хисамутдиновым посетили сельскохозяйственную ярмарку, расположенную на улице Ш.Усманова. Глава города лично пообщался с продавцами и производителями из Актанышского, Агрызского, Тукаевского, Менделеевского районов, выслушал их замечания, сравнил цены и оценил место проведения торговли, передает пресс-служба исполкома города.

- Набережные Челны – это хороший рынок сбыта для производителей сельскохозяйственной продукции. Свежая продукция, экологически чистая, из нашей республики доставляется до каждого стола челнинца и эта ярмарка очередное тому подтверждение, - цитируют главу города.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки были организованы на шести площадках, из которых три постоянно действующие (бульвар Г.Камала, улица Шамиля Усманова от улицы Пушкина до проспекта Вахитова, Набережная Тукая перед стадионом «Строитель»), 3 площадки возле магазинов торговой сети «Челны-хлеб». Вдоль Сармановского тракта, как и в предыдущие годы осуществлялась реализация с автомобилей: картофеля, лука, свеклы, моркови и других овощей.

Всего на ярмарочные площадки завезено свыше 1000 тонн сельскохозяйственной продукции, которая была представлена 12 муниципальными районами, а также товаропроизводителями г. Набережные Челны и Закамского региона.