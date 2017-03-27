Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»

В Набережных Челнах традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству начнется только 1 апреля, а руководство города просит начинать убираться уже сейчас.
Как сообщил сегодня во время делового понедельника руководитель исполнительного комитета города Ринат Абдуллин, все предприятия должны обеспечить уборку своих и прилегающих территорий.
Он напомнил, что в городе уже начат аварийно-ямочный ремонт на дорогах. Отремонтированы опасные участки на проспектах: Дружбы народов, Автозаводский, Х.Туфана, Московский, Мира; улицах: Ш.Усманова, академика Королева, Комарова, Хади Такташа, Жукова, Гостева, Пролетарская, Татарстан, 40 лет Победы, Низаметдинова, автодорога № №2, Боровецкая развязка, Вахитовское кольцо и т.д.
Основные ремонтные работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. Кроме того, начаты работы по мойке входных павильонов в подземные переходы.
– Я думаю, что никаких чисел или дат «1 апреля» ждать не нужно. Я обращаюсь ко всем руководителям предприятий, учреждений: начинайте наводить порядок, – несколько раз повторил мэр города Наиль Магдеев после выступления сити-менеджера.
Комментарии посетителей
Пусть все задуманное будет выполнено, людям будет где отдохнуть.
Ну вот чем мы хуже Турции, ???? Когда холодно , то собак пускают в фае магазина и укрывают пледами, НАШИ не...
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