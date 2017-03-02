Наиль Магдеев: “От монозависимости уйти нельзя”

Сегодня в Набережных Челнах проходит I Всероссийская конференция по вопросам развития территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба мэрии.

"Мы были, есть и будем моногородом, - подчеркнул глава города Наиль Магдеев на открытии. - От монозависимости уйти нельзя, но снизить ее можно, например, с помощью инструментов, предлагаемых в рамках создания ТОСЭР. Наша главная задача - развивать иные секторы экономики. За год существования территории социально-экономического развития в Набережные Челны было привлечено 7 резидентов ТОСЭР, создано почти полторы тысячи рабочих мест. Нужно отметить, что ТОСЭР Набережные Челны является одним из самых успешных в стране. Сейчас потенциальными резидентами являются около 30 компаний".

Заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев в своем выступлении остановился на плюсах автограда для потенциальных инвесторов: "Это, в первую очередь, наличие трудового капитала, наличие ВУЗов и ссузов в городе. Также главным потенциалом Набережных Челнов является наличие земельных участков (это 480 га) для строительства, готовность индустриальных парков".

Форум будет проходить в ИТ-парке в течение одного дня. Участники обсудят опыт создания территорий опережающего развития, стратегии развития моногородов, модели, способы привлечения резидентов, развитие малого и среднего бизнеса как основного фактора диверсификации экономики, а также профессионального образования в соответствии с реальными потребностями экономики ТОСЭР.