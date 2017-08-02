Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск

Официальное поздравление опубликовано на сайте исполкома города:

"Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск, десантники запаса! Поздравляю вас с праздником!

За свою почти 90-летнюю историю «крылатая пехота» вписала немало ярких страниц в летопись Вооруженных Сил Российской Федерации.

Служить в ВДВ почетно и престижно. Это элита Российской армии, основа мобильных сил быстрого реагирования. Десантников отличают высокий профессионализм, стойкость, решительность, сплоченность и взаимовыручка.

Сегодня, отмечая День ВДВ, мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. Героизм “крылатой пехоты” на полях сражении Великой Отечественной войны, в локальных военных конфликтах навсегда запечатлен в истории нашей страны как пример несгибаемой воли, мужества и верности военной присяге.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

С Днем воздушно-десантных войск, дорогие челнинцы!"