Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск

Официальное поздравление опубликовано на сайте исполкома города:
"Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск, десантники запаса! Поздравляю вас с праздником!
За свою почти 90-летнюю историю «крылатая пехота» вписала немало ярких страниц в летопись Вооруженных Сил Российской Федерации.
Служить в ВДВ почетно и престижно. Это элита Российской армии, основа мобильных сил быстрого реагирования. Десантников отличают высокий профессионализм, стойкость, решительность, сплоченность и взаимовыручка.
Сегодня, отмечая День ВДВ, мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. Героизм “крылатой пехоты” на полях сражении Великой Отечественной войны, в локальных военных конфликтах навсегда запечатлен в истории нашей страны как пример несгибаемой воли, мужества и верности военной присяге.
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С Днем воздушно-десантных войск, дорогие челнинцы!"
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