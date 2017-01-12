Наиль Магдеев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем прокуратуры Российской Федерации!

На протяжении почти трех веков, переживая смену эпох и различных политических режимов, прокуратура служит надежным щитом государства против нарушений законности, стоит на страже соблюдения прав и свобод наших граждан.

Вы избрали нелегкий трудовой путь. Профессия возлагает на ваши плечи большой груз ответственности перед обществом и людьми. Ваш труд, нацеленный на обеспечение конституционных норм и создание правового пространства, гарантирует челнинцам достойную жизнь, возможность спокойно учиться, работать, растить детей.

Особые слова благодарности и признательности адресую ветеранам прокуратуры. Неоценим ваш вклад в создание правоохранительной системы Набережных Челнов, в сохранение стабильности в период строительства города и КАМАЗа, в непростые годы кризисов. Своим трудом вы внесли большой вклад в укрепление авторитета прокуратуры, передавая знания и практический багаж своей смене – молодым прокурорам.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, мужества и стойкости, уверенности в своих силах, благополучия и успехов в вашей нелёгкой и очень ответственной работе!

Н.Г.Магдеев, мэр города Набережные Челны.