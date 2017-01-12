Наиль Магдеев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем прокуратуры Российской Федерации!
На протяжении почти трех веков, переживая смену эпох и различных политических режимов, прокуратура служит надежным щитом государства против нарушений законности, стоит на страже соблюдения прав и свобод наших граждан.
Вы избрали нелегкий трудовой путь. Профессия возлагает на ваши плечи большой груз ответственности перед обществом и людьми. Ваш труд, нацеленный на обеспечение конституционных норм и создание правового пространства, гарантирует челнинцам достойную жизнь, возможность спокойно учиться, работать, растить детей.
Особые слова благодарности и признательности адресую ветеранам прокуратуры. Неоценим ваш вклад в создание правоохранительной системы Набережных Челнов, в сохранение стабильности в период строительства города и КАМАЗа, в непростые годы кризисов. Своим трудом вы внесли большой вклад в укрепление авторитета прокуратуры, передавая знания и практический багаж своей смене – молодым прокурорам.
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, мужества и стойкости, уверенности в своих силах, благополучия и успехов в вашей нелёгкой и очень ответственной работе!
Н.Г.Магдеев, мэр города Набережные Челны.
Комментарии посетителей
че за херня. обкурился наверно
Перезагрузись, придурок
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
Продолжения не нужно, скучно и банально.
Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
“По факту” учите отвечать своего ублюдочного напарника с ником “Непонял” Да, и что так вяло, Алсу ? Жуйте...
Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
Алсу, вы с этим тупоумным из одной канистры что ли хлебаете ? Ваш бред все забористее... Вы же сами заявили что...
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987 предпринимателей обратились ... из них 498 ... ???
А врачам что то мешало это сделать ? У вас, журнализдов, во всех дежурных частях и регистратурах сидит свой...
Нет, это ты тупой. Врачи не могли эту информацию передать журналистам, они вообще журналистам ничего не...
непонятливому. Похоже вы с вашей подружкой Алсу по интеллекту как два сапога ... Или валенка. Та меня чуть ли...
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