Наиль Магдеев празднует день рождения

Сегодня мэру Челнов исполняется 58 лет. Как отмечает Администрация города Набережные Челны Вконтакте, этот день он отпразднует в кругу семьи.

«Масштабные работы по капитальному ремонту детских садов, подростковых центров, строительство новых школ, детских садов, спортивных площадок, реконструкции городских магистралей, благоустройство микрорайонов, новые общественные пространства и статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - в этих переменах значительная роль принадлежит руководителю автограда. Желаем здоровья, благополучия, стабильности, успехов!» – говорится в поздравлении.